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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de "15. Ayder Kar Festivali" sona erdi

AA

Rize'de "15. Ayder Kar Festivali" sona erdi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün başlayan "15. Ayder Kar Festivali" sona erdi.

İlçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivalin ikinci gününde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için bölgeye özel araçla geçilmesine izin vermedi. Araçlarını park eden misafirlerin bazıları minibüslerle bir kısmı ise yürüyerek yaylaya ulaştı.

Yaylada yeterli kar olmadığı için yöre mimarisinin tasvir edildiği heykellerin Galerdüzü mevkisinden kamyonlarla taşınan karla yapıldığı festivalde, beklenen kar yağışı bugün başladı.

Bazı katılımcılar kar yağışı altında horon oynadı, naylonla az miktardaki karda kaymaya çalıştı.

Festivalde, kadınlar ve erkekler kategorisinde kar üstünde halat çekme yarışı da yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, AA muhabirine, beklenen kar yağışının geldiğini belirterek, "Hakikaten kar festivalinde kar olmamasını yadırgamıştık. Bugün de kar yağışı geldi." dedi.

Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmaların önemine işaret eden Avcı, şunları söyledi:

"Binlerce araç yollarda duruyor. Yapılacak otoparkla buradaki trafiği çözmüş olacağız. İnsanlar mutlu ve eğleniyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler var. Özellikle Karadeniz Bölgesi burada. Ayder ve Çamlıhemşinli hemşehrilerimiz misafirperverliklerini gösteriyor. Bu vesileyle çok daha kurumsal şekilde Ayder Kar Festivalimizi her geçen gün daha da güçlenerek yapmaya devam edeceğiz. Burada yapacağımız işler tamamlandığında Ayder kendi kimliğini bulmuş olacak. Ayder Yaylası, Türkiye'nin en önemli markalarından birisi. Bu markanın büyüklüğünü ben görmüş oldum."

Çamlıhemşin Kaymakamı Hakan Öznay ise festivale yoğun katılım olduğunu kaydederek, "Çamlıhemşin ilçemiz sadece yaz ayları değil, yılın 12 ayı turizm merkezi. Vatandaşlarımızı sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da buraya getirmek için bu tür etkinlikleri yapıyoruz." dedi.

Festivalde, yöresel sanatçılar da konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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