AK Parti Rize İl Başkanı Alim, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

RİZE (AA) - AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Alim, AK Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılından itibaren il başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

Aktif siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kollarında başladığını, birçok kademede görev yaptığını kaydeden Alim, siyasi yolculuğunda destek olanlara teşekkür etti.

AK Partinin 21. yaşı ve AK Parti iktidarının 20. yılı içerisinde olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Alim, şunları kaydetti:



"Ecdadımızdan aldığımız medeniyet bayrağını liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun riyasetinde milletimizle beraber tüm dünyaya ilan edeceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli seçimi olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için 2018 yılından bu yana büyük bir onur ile yürütmekte olduğum AK Parti Rize İl Başkanlığı görevinden genel merkezimizin takdiri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla 28. dönem milletvekili aday adayı olmak için istifa ediyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.