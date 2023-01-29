Rize'de otomobiliyle çarptığı hemşirenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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RİZE (AA) - Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan hemşireye otomobiliyle çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.

Bağdatlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy'a otomobiliyle çarpan sürücü Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Y.Ö'nün, ifadesinde, kazanın anlık geliştiğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Y.Ö'nün kullandığı 53 DZ 665 plakalı otomobil, Bağdatlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Gürsoy'a (25) çarpmış, Gürsoy kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji servisinde hemşire olarak görev yapan Gürsoy'un cenazesi bugün, memleketi Sakarya'da toprağa verilmişti.



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