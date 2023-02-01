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Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi

AA

Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da futbolculardan Oğuz Ceylan, sezon sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Oğuz Ceylan, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına, Antalya kampında takıma katıldığını hatırlattı.

Takımda arkadaşlık ortamı olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Beni de çok iyi karşıladılar. İnanılmaz bir ortamımız var. Şampiyon olmama gibi bir ihtimal düşünemiyorum. Herkes çok özveriyle çalışıyor. İnanıyorum ki sezon sonunda gülen taraf biz olacağız." dedi.

Oğuz Ceylan, Yeni Malatyaspor maçının zor geçeceğine işaret ederek, "Eyüpspor galibiyetiyle geliyorlar. Bizim bundan sonra hiçbir maçı telafi edecek zamanımız yok. Kalan maçlarımızı çok iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz." diye konuştu.

Transfer sürecine ilişkin ise deneyimli savunma oyuncusu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sezona MKE Ankaragücü'nde başladım. Devre arasında menajerim Çaykur Rizespor'un benimle ilgilendiğini söyledi. Benim de Çaykur Rizespor'da 11 yıl önce yarım kalan bir hikayem vardı. Çok gelmek istedim. Yönetim de transferi tamamladı. İyi ki gelmişim. Daha önce Beşiktaş'tan kiralık olarak gelmiştim. İşler istediğimiz gibi gitmedi. 11 yıl sonra tekrardan bu anı yaşamak ve bu takımda şampiyonluğa oynamak, insan ister istemez etkileniyor. Buraya geldiğimde hiç oynamamıştım. O yüzden içimde kalan bir heves vardı. Şimdi şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon sonunda bunu kazanacağımızı düşünüyorum."

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