Rize'de hafif ticari araç çalan 2 kişi yakalandı

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RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde çalışır vaziyetteki hafif ticari aracı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Yufka satışı yapan Zeki Memoğlu, Haberal Caddesi'ndeki bir markete ürün teslim etmek için indiği aracını yol kenarında çalışır vaziyette bıraktı.

Marketten çıktığında aracının bıraktığı yerde olmadığını gören Memoğlu, polise haber verdi.

MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, kar maskeli 2 kişinin aracı çaldığını belirledi.

Yapılan 2 saatlik çalışma sonucu araç, Kirazlık Mahallesi'nde park halinde bulundu.

Polis, olayın şüphelisi K.A. ve Ş.Ç'yi bulundukları adreste yakaladı.





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