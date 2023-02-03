DOKAP Rize'de sera projesine 2 milyon lira destek sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DOKAP Rize'de sera projesine 2 milyon lira destek sağlayacak

AA

DOKAP Rize'de sera projesine 2 milyon lira destek sağlayacak

RİZE (AA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Rize'nin Güneysu ilçesinde uygulanacak, "Sera Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması" projesine 2 milyon lira destek verecek.

Güneysu Belediyesinde organize edilen toplantıda, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, projenin sağlayacağı kazanımlar hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Proje kapsamında modern teknikler ile 994 metrekare proje alanı üzerine 648 metrekare sera kurulacağını belirten Gültekin, "Seralarda ana tarımsal ürün olan çayın yanı sıra birim alanda daha fazla kazanç sağlanabilecek marul, kıvırcık, maydanoz ve çilek yetiştirilecek. Proje tutarı 2 milyon 850 bin lira olarak gerçekleşirken, DOKAP'ın ödeneği 2 milyon lira olarak gerçekleşecek." dedi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ise proje ile yeni ürünlerin yaygınlaşmasına olanak sağlanacağını ifade ederek, "Bu da farklı gelir alanları oluşmasını sağlayacak. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Proje protokolü, Gültekin ve Özer arasında imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanmış cesedi bulunmuştu; park halindeki araçta 'sigara' detayı
YEREL HABERLER Yanmış cesedi bulunmuştu; park halindeki araçta ...
Rize'de park halinde yanan otomobilde sürücü öldü
YEREL HABERLER Rize'de park halinde yanan otomobilde sürücü öldü
Rize'de park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi öldü
YEREL HABERLER Rize'de park halindeki otomobilde çıkan yangında bir ...
GÜNCELLEME - Rize'de hafif ticari araç çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Rize'de hafif ticari araç çalan 2 kişi ...
(Görüntülü)RİZE?DE YUFKA ARACININ ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)RİZE?DE YUFKA ARACININ ÇALINDIĞI ANLAR ...
Yufka taşınan hafif ticari aracın çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Yufka taşınan hafif ticari aracın çalınma anı ...
Rize'de hafif ticari araç çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Rize'de hafif ticari araç çalan 2 kişi yakalandı
Rize'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Rize'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.