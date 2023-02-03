DOKAP Rize'de sera projesine 2 milyon lira destek sağlayacak

RİZE (AA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Rize'nin Güneysu ilçesinde uygulanacak, "Sera Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması" projesine 2 milyon lira destek verecek.

Güneysu Belediyesinde organize edilen toplantıda, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, projenin sağlayacağı kazanımlar hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Proje kapsamında modern teknikler ile 994 metrekare proje alanı üzerine 648 metrekare sera kurulacağını belirten Gültekin, "Seralarda ana tarımsal ürün olan çayın yanı sıra birim alanda daha fazla kazanç sağlanabilecek marul, kıvırcık, maydanoz ve çilek yetiştirilecek. Proje tutarı 2 milyon 850 bin lira olarak gerçekleşirken, DOKAP'ın ödeneği 2 milyon lira olarak gerçekleşecek." dedi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ise proje ile yeni ürünlerin yaygınlaşmasına olanak sağlanacağını ifade ederek, "Bu da farklı gelir alanları oluşmasını sağlayacak. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Proje protokolü, Gültekin ve Özer arasında imzalandı.

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