Türk sanat müziği bestecisi Sadettin Kaynak, ölüm yıl dönümünde Rize'de anıldı

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RİZE (AA) - Türk müziğinin unutulmaz bestecisi merhum Hafız Sadettin Kaynak, vefatının 62. yıl dönümünde Rize'de düzenlenen törenle anıldı.

Rize Belediyesi tarafından organize edilen ve Dem-i Neva Musiki Topluluğu tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kaynak'ın şiirleri seslendirildi, hayatı ve eserleri hakkında sunum yapıldı.

Grup üyesi Esra Bal, AA muhabirine, Dem-i Neva Musiki Topluluğu olarak Rize'nin değerlerine önem verdiklerini söyledi.

Bestecisi Sadettin Kaynak'ın musiki anlamında gelmiş geçmiş kıymetli bestekarlardan biri olduğunu ifade eden Bal, "Onun eserlerini icra ederek vefatının 62'ncı yıl dönümünde bir anma gerçekleşelim istedik. Onun üzerine henüz bir bestekar gelmedi." dedi.

Bal, toplulukta her meslek grubundan kişilerin yer aldığını belirterek, "Gönüllü esasına bir şeyler yapmaya çalışan bir grubuz. İşimizi isteyerek, keyifli ve sahiplenerek yapıyoruz. Bu yüzden mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Grubun üyelerinden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan ise besteci Sadettin Kaynak'ın, Cumhuriyet döneminin en önemli bestekarlarından birisi olduğunu kaydederek, "Unutulmaz eserlere imza atmış bir bestekar. Bizim amacımız Kaynak'ın eserlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Birbirinden değerleri eserlerini seslendirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı ile diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.





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