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Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Aytuğ Ekti, Hakan Gerey, Samet Tekin

Rize Belediyespor: Niray Sena Aral 7, Brown 15, İsra Kopuz, Morgan 6, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Şimanur Yılmaz, Deniz Üstün 2, Arzu Asiye Özdemir 5, Benson 24, Sümeyya Özcan 10

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 20, Simge Tokmak, Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin DErya Bilgiç 8, Işıl Alben 2, Pulvere 6, Devran Tanaçan, Mccovan 29, Meltem Yıldızhan, Stevens 23, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 27-26

Devre: 42-47

3. Periyot: 58-72

Diskalifiye: Dk.16:20 Mehmet Kaputoğlu (Rize Belediyesi Başantrenörü)





RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Rize Belediyesporu deplasmanda 88-69 yendi.

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