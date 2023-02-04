Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk yediğimiz gol oldu." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maçı kazandıklarını belirtti.

Maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarına değinen Korkmaz, "İyi oyunumuz devam ediyor ve üzerine koyarak devam ediyoruz. Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk yediğimiz gol oldu. Artık gelecek maçları düşünmeye başlayacağız." diye konuştu.

Maçın hakeminin çok kolay kart gösterdiğini savunan Korkmaz, "Olawoyin'in pozisyonu sarı kart değildi. O kadar yakın mesafeden kart imkansız. Miya'nın pozisyonu, Alper Potuk'un pozisyonu sarı kart değildi. Bir şey söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum. Çünkü konuşunca ceza alıyoruz. Bunun için konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Çaykur Rizespor'a imza atması beklenen Amilton'un hazır oyuncu olduğunun altını çizerek, "Bildiğimiz tanığımız oyuncu. Maçlarda görev alıyordu veya sonradan giriyordu. İnşallah Çaykur Rizespor'a faydası olur." değerlendirmesinde bulundu.





- Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Vural, rakibin iyi başladığını dile getirerek, "5-1'lik skoru izah etmesi mümkün değil. Birinci devre rakibin 4 pozisyonu var, 2'si gol oldu. Bizim 3 pozisyonumuz var. İkinci devre bizim 2, rakibin 5 pozisyonu var. Yenilgiye bir bahane bulmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

Maçı son dakikalarına kadar bırakmamak için gayret gösterdiklerinin altını çizen Vural, "Çocuklarımız sonuna kadar çalıştı. Takımın 7 tane en önemli oyuncusu yok. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Yakup dün geldi ve sözleşmesini tek taraflı feshederek gitti. Kendi tercihini kullandı. Kulübün şartları ortada ama saygısızlık yaptı takımına." ifadelerini kullandı.

Ligde her şeyin değiştiğini vurgulayan Vural, "Denizli, Bandırma'yı deplasmanda yendi. Enteresan bir lig. 'Yukarıdaki çok iyi, aşağıdaki kötü' diyemeyiz. Son dakikaya kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu takımı bu konumdan kurtarmak için çaba göstereceğiz. Malatya bütün dinamikleri ile savaşacak. Kimse bu şehri terk etmeyecek." diye konuştu.

Vural, maçın hakemine teşekkür ederek, yabancı hakemlerle de çalışma fırsatı bulduğunu ama çok iyi bir hakem jenerasyonu geldiğini sözlerine ekledi.

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