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Çaykur Rizespor, lisanslı çocuk ve kışlık ürünlerini deprem bölgesine gönderecek

AA

Çaykur Rizespor, lisanslı çocuk ve kışlık ürünlerini deprem bölgesine gönderecek

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için Rize Valiliği başta olmak üzere bütün kurumların faaliyete başladığı belirtildi.

Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için Rize'de afet koordinasyon merkezleri oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, il merkezinde Çay Çarşısı sahil otoparkı yanında ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, kuru gıda gibi malzemelerin ihtiyaç bölgelerine gönderilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübünün depremden etkilenenlere yardımların en kısa sürede ulaştırılması için çalışma içinde olduğu vurgulanarak, "Kulübümüz mağaza stoklarındaki lisanslı ürünlerimizden çocuk kıyafetleri, mont, atkı, bere, eldiven ve yağmurluklarımızın tamamını deprem bölgelerine gönderecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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