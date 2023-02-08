Rizeli madenciler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkazdan kurtardı

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RİZE (AA) - Deprem bölgesindeki çalışmalara Rize'den katılan madenciler, Kahramanmaraş'ta enkazdan biri bebek, biri çocuk 11 kişiyi kurtardı.

Rize'den bölgeye giden Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Madencilerden 30'u Kahramanmaraş'ta, 5'i ise Hatay'da görev yapıyor.

Kahramanmaraş'taki madenciler, çalışmalarda apartmanların enkazından biri bebek, biri çocuk 11 kişiyi kurtardı.

Öte yandan AFAD ile işbirliği halinde çalışan Çayeli Bakır İşletmeleri, Hatay'a bir tır içme suyu, Kahramanmaraş'a ise kullanımı AFAD tarafından organize edilmek üzere 5 ton benzin ve 15 ton mazot gönderdi.





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