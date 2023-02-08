Kepçe operatörlerini deprem bölgesine gönderen belediye başkanı karlı yolları temizledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi belediye başkanı Osman Haşimoğlu, 2 kepçe operatörünün deprem bölgesinde görevli olması üzerine karla mücadele çalışması için direksiyon başına geçti.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremlerin ardından Çamlıhemşin Belediyesi, 2 kepçe operatörünü çalışmalara katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Çamlıhemşin'de dün gece etkili olan kar yağışı sonucu bazı yollar ulaşıma kapandı, ilçede kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Haşimoğlu, çalışmaların aksamaması için kepçenin direksiyonuna geçerek karlı yolları temizledi.

Haşimoğlu, AA muhabirine, operatörlerin deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "Kapalı mahalle yollarını açmaya çalışıyorum. Operatörlük belgem var. Kepçe kullanabiliyorum. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kar yağışını bekliyorduk. Deprem bölgesi daha acil olduğu için bunu göz önüne aldık." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.