Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı

RİZE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye ulaştığı ilk andan itibaren biri çocuk 10 kişiyi enkazdan sağ çıkaran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Nurdağı'nda yıkılan bir binadan ses geldiğini tespit eden ekipler, zamanla yarıştı.

Rize AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla depremden yaklaşık 63 saat sonra Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğuna sağ ulaştı.

Enkazdan çıkarılan anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğunun kurtarılma anları, ekiplerce kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını ...
Kepçe operatörlerini deprem bölgesine gönderen belediye başkanı karlı yolları temizledi
YEREL HABERLER Kepçe operatörlerini deprem bölgesine gönderen ...
Gaziantep'te enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri, Rize AFAD ekibini duygulandırdı:
YEREL HABERLER Gaziantep'te enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in ...
Rizeli madenciler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Rizeli madenciler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkazdan ...
Rize AFAD ekibi, Gaziantep'te biri çocuk 10 kişiyi enkazdan yaralı kurtardı
YEREL HABERLER Rize AFAD ekibi, Gaziantep'te biri çocuk 10 kişiyi ...
Çaykur Rizespor Kulübü, depremzedeler için malzeme yardımında bulundu
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Kulübü, depremzedeler için malzeme ...
Çaykur Rizespor, lisanslı çocuk ve kışlık ürünlerini deprem bölgesine gönderecek
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, lisanslı çocuk ve kışlık ürünlerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.