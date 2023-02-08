Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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RİZE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye ulaştığı ilk andan itibaren biri çocuk 10 kişiyi enkazdan sağ çıkaran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Nurdağı'nda yıkılan bir binadan ses geldiğini tespit eden ekipler, zamanla yarıştı.

Rize AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla depremden yaklaşık 63 saat sonra Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğuna sağ ulaştı.

Enkazdan çıkarılan anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğunun kurtarılma anları, ekiplerce kaydedildi.

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