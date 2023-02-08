Enkaz altında kalan 13 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

RİZE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
Rize ve Çayeli ilçesi belediyelerinin itfaiye ekipleri, depremin ardından gittikleri Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, Zonguldak'tan gelen maden işçileriyle yürüttükleri çalışmalarda, depremde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Enes adlı çocuğu, 65 saat sonra kurtarmayı başardı.
Çalışma sırasında "Enes nasılsın, iyi misin? Bizde kal. Seni buradan alacağız." diyerek sohbet ettikleri Enes'e yaşını soran ekiptekiler, "13" yanıtını aldı.
Enes, okula gidip gitmediği yönündeki soruya da "Evet. 7. sınıf." şeklinde karşılık verdi.
Korkmaması istenen Enes'in "Korkuyorum." cevabını vermesi üzerine ekiptekiler, "Çok mu kötüsün. Maşallahın var. İyisin. Bizde kal paşam. Allah'ın izniyle alacağız. Hepimiz buradayız." diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.
Enkazdan çıkarılan Enes, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
13 yaşındaki Enes'in kurtarılma anları, ekiplerce kaydedildi.