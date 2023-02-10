Malatya'dan 61 depremzede Rize'ye geldi

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RİZE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki 61 kişi Rize'ye getirildi.

Valilik koordinasyonunda otobüsle kente ulaşan depremzedeleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsü önünde Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve yardımcıları karşıladı.

Prof. Dr. Yılmaz, depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek "Sizler bizim ailemizsiniz. Burası sizin eviniz. Asla çekinmeyin. Evimiz, her şeyimiz sizlere açık. Sizler kardeşimiz gibisiniz. İhtiyacı olan herkesi biz bağrımıza basacağız. Bizler için çok önemlisiniz." dedi.

Depremzedelerden Abdulvahap Doğru, AA muhabirine, deprem sırasında çok korktuklarını anlatarak "Kendimizi zor dışarıya attık. Anlatılmaz, tarifi olmayan bir şey. Uyku vaktindeydik, duvarlar üstümüze geldi. Çocukları alıp bir an önce kendimizi dışarıya attık. Dışarıya çıkınca evlerin bir bir döküldüğünü gördük. Tarif edilemeyen bir üzüntü yaşadık." diye konuştu.

Doğru, Rize'de konaklayacaklarını dile getirerek "Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Deprem anından itibaren bizi hiç yalnız bırakmadı. Devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, KYK'nin yurtları ile Diyanet Eğitim Merkezinde misafir edilecek.

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