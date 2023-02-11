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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize Valiliği yardımseverler ile depremzedeleri dijital platformda buluşturuyor

AA

Rize Valiliği yardımseverler ile depremzedeleri dijital platformda buluşturuyor

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, yardımseverler ile depremzedeleri "www.rizetekyurek.com" internet sitesi aracılığıyla dijital platformda buluşturduklarını söyledi.

Çeber, Rize Öğretmenevi'nde kalan depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Çeber, AA muhabirine, afet bölgesine yardım götürülmesi için her imkanı kullanmak istediklerini, bu doğrultuda da dijital platform ve teknik imkanlardan sonuna kadar yararlanmaya çalıştıklarını belirtti.

İş insanı Aytekin Kalender'e ait yazılım firmasıyla yardımseverleri, afetzedeleri ve gönüllüleri bir araya getirmek için "www.rizetektyurek.com" internet sitesi oluşturduklarını anlatan Çeber, "Bu internet adresi bir çok anlamda işimizi kolaylaştırdı. Biz de başkalarına bu nedenle önerdik." dedi.

Çeber, internet sitesinde üç ayrı başvuru alanı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Gönüllülük, konaklama ve Rize'ye gelmek isteyenlere yönelik başlıklarımız var. Devletimiz, bölgeden gönüllü çalışması henüz başlatmadı ama yoğun bir baskı var. Gönüllü olarak gitmek isteyenleri tüm özellikleri ile bu havuza kaydediyoruz. Aşçı, inşaat ustası, operatör, hepsi havuzda görünüyor ve ihtiyaç beyan edilirse buradan gönüllülerin sevkini yapacağız."

Başka illerde çok sayıda Rizeli yaşadığını anımsatan Çeber şöyle devam etti:

"400 bin civarında İstanbul'da yaşayıp memleketleri ile bağı olan hemşehrimiz var. Onlar dayalı döşeli evlerini, birçoğu da iaşesini karşılamak üzere depremzedelere vermek istiyor. Hem kamu hem gönüllü konaklama yapmak isteyenleri de bu başlık altında topluyoruz. Buraya gelen depremzedeler ile eşleştirme yapıyoruz, elbette her türlü sağlık ve güvenlik incelemeleri yapıldıktan sonra. Rize ile bağlantısı olan, bu bölgeye gelmek isteyenler de bu başlık altında toplanıyor. Rize'den bölgeye giden profesyonelleri taşıyan ekiplerimizin, bölgede eşleştirdikten sonra da sevklerini sağlıyoruz."

Çeber sisteme kayıtların girilmeye başladığını ve her geçen saat arttığını dile getirerek "Gönüllü başvuru sayısı 165. Konaklama için 'Dayalı döşeli evim var, vermek istiyorum.' diyen 45 kişi. Rize'ye gelmek isteyen 37 aile sistem üzerinde kaydını yaptırdı, yaklaşık 200 kişi ediyor. Kayıtlar devam ediyor. Şu ana kadar 300'e yakın vatandaşımız bu sistem üzerinden Rize'ye getirildi ve misafirhanelerimize yerleştirildi. Başvuruları da koordinasyon içerisinde getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Dijital platformun çalışma sistemini anlatan iş insanı Aytekin Kalender ise ücretsiz, gönüllülük esasına dayalı şekilde 3 valilik için daha yazılım hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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