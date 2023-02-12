Rize'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çayeli'nden Ardeşen istikametine seyir halindeki Mehmet Fincan'ın (21) kullandığı 35 U 2002 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Limanı mevkiinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Recep Ali Fincan yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Recep Ali Fincan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Fincan'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.