Rize Belediyesinden su tasarrufu çağrısı

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RİZE (AA) - Rize Belediyesi, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamada, dünyada iklim değişikliği sonucu mevsimsel yağışların azaldığı belirtildi.



Bu yağış azlığına bağlı olarak su kaynaklarında da ciddi düşüşler meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Son zamanlarda su kaynaklarımızda yağışların azlığı ve kar yağışı ile birlikte don olaylarının yaşanmasıyla azalan su kaynakları, şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamamaktadır. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp su kesintilerinin nedeni yağışların azlığı ve don olaylarının varlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica etmekteyiz."



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