Çaykur Rizespor, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Ogün Özçiçek'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Yeni Malatyaspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "1999 doğumlu orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Ogün Özçiçek'e 'Çaykur Rizespor ailesine hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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