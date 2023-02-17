Çaykur Rizespor, Kamerunlu futbolcu John Mary'i kadrosuna dahil etti

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, forvet John Mary ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Japonya'nın en üst ligi olan J1 League takımı Avispa Fukuoka'dan Kamerunlu milli forvet John Mary'nin transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "1993 doğumlu santrfor ile kulübümüz arasında 1,5 sezonluk anlaşmaya varıldı. John Mary Uzuegbunam Honi'ye, Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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