Çaykur Rizespor'dan depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için başsağlığı mesajı

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RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazında cansız bedenine ulaşılan Ganalı futbolcu Christian Atsu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Atsu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.





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