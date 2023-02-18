HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, depremin etkilediği Malatya'da konuştu:

MALATYA (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, Malatya Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü.

Burada konuşan Yapıcıoğlu, felaketin boyutunun çok büyük olduğunu, depremin çok yıkıcı sonuçlara yol açtığını söyledi.

Bu kadar geniş çaplı felaketin sadece merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin çabasıyla çözülemeyeceğini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu felakette milletimiz büyüğü küçüğü ile sivil toplum örgütleri ile hatta şahısları, şirketleri ile milletçe bu felaketin enkazının bir an önce kaldırılması, hayatın normale dönmesi, ihtiyaçların karşılanması noktasında başarılı bir sınav vermiştir. Elinden gelen bütün çabayı ortaya koymuştur. Kurtarma ekipleri başta olmak üzere kendi canlarını tehlikeye atarak can kurtarma çabasına düşmüştür. Sağlık personeli çok ciddi çabalarla hiç durup dinlenmeden, uyumadan hizmet vermeye gayret göstermişlerdir.

Bugün şu veya bu siyasi partinin bütün farklarının ortadan kalkması gerekiyor. Bugün yaraları birlikte sarma günüdür. Bugün birbirine yardım, dostluk, kardeşlik elini uzatma günüdür. Biz de bu anlamda deprem bölgesinde elimizden gelen çabayı ortaya koymak, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bütün bölgeyi dolaşıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise şu an itibarıyla kentte 1390 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 noktada konteyner kent kurma çalışmalarının başladığını anlattı.

Bu felaketin milli birlik ve dayanışma ile üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Gürkan, elektrik, su, doğal gaz taleplerinin yüzde 90 oranında çözüldüğünü ifade ederek, "Bu felaketin üstesinden milli birlik ve beraberlik ile geleceğiz." dedi.

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