Çaykur Rizespor'dan Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

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RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, 87 yaşında vefat eden Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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