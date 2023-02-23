Rize'de 13 yaşındaki Abdülkerim sosyal markette depremzedelere destek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de 13 yaşındaki Abdülkerim sosyal markette depremzedelere destek oluyor

AA

Rize'de 13 yaşındaki Abdülkerim sosyal markette depremzedelere destek oluyor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de 13 yaşındaki Abdülkerim Sancaktutan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım faaliyetlerinde gönüllü yer alıyor.

Sancaktutan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ilk günü, afetzedelere gönderilmesi için bazı kıyafetlerini yardımların toplandığı Rize Gençlik Merkezi'ne getirdi.

Merkezdeki gönüllülerin çalışmasından etkilenen Rize İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Sancaktutan, malzemelerin hazırlanmasına yardımcı olmaya başladı. Okulların açıldığı güne kadar burada çalışan Sancaktutan, çevresindekilerin takdirini kazandı.

Sancaktutan, okulların açılmasının ardından da depremzedelerin giyim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Rize Gençlik Merkezi içinde kurulan sosyal markette gönüllü çalışmaya devam ediyor.

- "Eve gitmek istemiyorum, burayı çok seviyorum"

Abdülkerim Sancaktutan, AA muhabirine, depremin ilk günü sevdiği bütün kıyafetleri kutuya koyarak merkeze getirdiğini söyledi.

Montlarını depremzedelere gönderdiğini belirten Sancaktutan, "Çorap getirdim. Annem örmüştü bana, babaannem de örmüştü, kalın kalın kış geldiği için üşümesinler diye. Ayakkabı, pantolon ve şapkamı getirdim." dedi.

Merkezdeki çalışmalara her kesimden insanın katıldığını gördüğünü ifade eden Sancaktutan, kendisinin de depremin ilk günü çalışmaya başladığını anlattı.

Sancaktutan, herkesin yardım için harıl harıl çalıştığına dikkati çekerek, "Gururlanıyor insan, herkes tek yürek. Bazen beni kapıdan göndermeye kalkıyorlar, arka kapıdan giriyorum. Eve gitmek istemiyorum, burayı çok seviyorum." diye konuştu.

Tatilde istediği zaman çalışmalara katıldığını şimdi ise okuldan vakit buldukça sosyal markete gelebildiğini aktaran Sancaktutan, şöyle devam etti:

"Ödevlerimi teneffüslerde yapıyorum. Öğlen aralarında buraya geliyorum. Elimden bazı işler geliyor. Abilerim beni bazı yerlere gönderiyorlar. Okul çıkışı eve gidiyorum, biraz kitap okuyorum, sonra buraya gelip işimi alıyorum, koli hazırlıyorum. Bazen misafirlerimizi karşılıyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla ilgileniyorum, moral vermeye çalışıyorum. Bir keresinde Hatay'dan Sabrıya geldi, onunla top oynadık. Gittiği zaman da çok üzüldük."

- "Çocuklar okul çıkışında koşarak buraya geliyor"

Rize Gençlik Merkezi Gençlik Koordinasyon Sorumlusu Erdem Demir, depremin ilk gününden itibaren her kesimden insanın adeta tek yürek olduğunu söyledi.

Depremzede misafirler için açık çarşı da denilebilecek sosyal market kurulduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Burada 12-13 yaşlarında çocuklar, 18-20 yaşlarında gençler depremin ilk gününden itibaren mücadele ettiler ve etmeyi de sürdürüyorlar. Gençlerimiz oradaki insanlar için emek veriyorlar. Çocuklar okul çıkışında koşarak buraya geliyor, 'Evde boş durmaktansa burada bir şeyler yapalım.' diyorlar. Bu gençler, yüreği öpülesi gençler. Onlarda çok güzel bir yürek var. Beni çok duygulandırdı bu durum. Gece gündüz onlarla birlikteyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)KARADENİZ?DE KOROZYON RİSKİNE &#039;YAYGINLAŞTIRILMIŞ DÖNÜŞÜM&#039; ÖNERİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARADENİZ?DE KOROZYON RİSKİNE ...
Karadeniz´de korozyon riskine 'yaygınlaştırılmış dönüşüm' önerisi
YEREL HABERLER Karadeniz´de korozyon riskine 'yaygınlaştırılmış ...
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.