Rize'de 13 yaşındaki Abdülkerim sosyal markette depremzedelere destek oluyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de 13 yaşındaki Abdülkerim Sancaktutan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım faaliyetlerinde gönüllü yer alıyor.

Sancaktutan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ilk günü, afetzedelere gönderilmesi için bazı kıyafetlerini yardımların toplandığı Rize Gençlik Merkezi'ne getirdi.

Merkezdeki gönüllülerin çalışmasından etkilenen Rize İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Sancaktutan, malzemelerin hazırlanmasına yardımcı olmaya başladı. Okulların açıldığı güne kadar burada çalışan Sancaktutan, çevresindekilerin takdirini kazandı.

Sancaktutan, okulların açılmasının ardından da depremzedelerin giyim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Rize Gençlik Merkezi içinde kurulan sosyal markette gönüllü çalışmaya devam ediyor.

- "Eve gitmek istemiyorum, burayı çok seviyorum"

Abdülkerim Sancaktutan, AA muhabirine, depremin ilk günü sevdiği bütün kıyafetleri kutuya koyarak merkeze getirdiğini söyledi.

Montlarını depremzedelere gönderdiğini belirten Sancaktutan, "Çorap getirdim. Annem örmüştü bana, babaannem de örmüştü, kalın kalın kış geldiği için üşümesinler diye. Ayakkabı, pantolon ve şapkamı getirdim." dedi.

Merkezdeki çalışmalara her kesimden insanın katıldığını gördüğünü ifade eden Sancaktutan, kendisinin de depremin ilk günü çalışmaya başladığını anlattı.

Sancaktutan, herkesin yardım için harıl harıl çalıştığına dikkati çekerek, "Gururlanıyor insan, herkes tek yürek. Bazen beni kapıdan göndermeye kalkıyorlar, arka kapıdan giriyorum. Eve gitmek istemiyorum, burayı çok seviyorum." diye konuştu.

Tatilde istediği zaman çalışmalara katıldığını şimdi ise okuldan vakit buldukça sosyal markete gelebildiğini aktaran Sancaktutan, şöyle devam etti:

"Ödevlerimi teneffüslerde yapıyorum. Öğlen aralarında buraya geliyorum. Elimden bazı işler geliyor. Abilerim beni bazı yerlere gönderiyorlar. Okul çıkışı eve gidiyorum, biraz kitap okuyorum, sonra buraya gelip işimi alıyorum, koli hazırlıyorum. Bazen misafirlerimizi karşılıyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla ilgileniyorum, moral vermeye çalışıyorum. Bir keresinde Hatay'dan Sabrıya geldi, onunla top oynadık. Gittiği zaman da çok üzüldük."

- "Çocuklar okul çıkışında koşarak buraya geliyor"

Rize Gençlik Merkezi Gençlik Koordinasyon Sorumlusu Erdem Demir, depremin ilk gününden itibaren her kesimden insanın adeta tek yürek olduğunu söyledi.

Depremzede misafirler için açık çarşı da denilebilecek sosyal market kurulduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Burada 12-13 yaşlarında çocuklar, 18-20 yaşlarında gençler depremin ilk gününden itibaren mücadele ettiler ve etmeyi de sürdürüyorlar. Gençlerimiz oradaki insanlar için emek veriyorlar. Çocuklar okul çıkışında koşarak buraya geliyor, 'Evde boş durmaktansa burada bir şeyler yapalım.' diyorlar. Bu gençler, yüreği öpülesi gençler. Onlarda çok güzel bir yürek var. Beni çok duygulandırdı bu durum. Gece gündüz onlarla birlikteyiz."

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