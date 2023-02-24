Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 42 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İkizdere ilçesinde 25, Çamlıhemşin'de 9 ve Ardeşen'de 1 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için 13 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

- Artvin

Artvin'de de kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.