Rize'de freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

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RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde freni boşalan taş yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultan E'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen taş yüklü kamyon, ilçeye bağlı Cevizlik ve Gürdere köyleri sınırlarındaki taş ocağında, freninin boşalması üzerine kontrolden çıktı.



Kamyon bir süre sonra sürücüsünün diğer araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi.

Sultan E'nin hafif sıyrıklarla kurtulduğu kaza anı, taş ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Sultan E'nin diğer araçlara çarpmamak için çevirmeye çalıştığı kamyonunun devrilmesi ile bu aracın üzerine geldiğini fark eden başka bir kamyon sürücüsünün aracıyla geri manevra yaparak uzaklaşması yer aldı.



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