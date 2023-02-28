Rize'de kalp krizi geçirerek vefat eden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

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RİZE (AA) - Rize'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Ardeşen Rabia Hatun Kız Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Fatma Nur Çevik, Ardeşen ilçesindeki evinde dün akşam saatlerinde ders çalıştığı sırada rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevik'in cenazesi, ilçede kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ardeşen Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/B sınıfı öğrencilerinden Fatma Nur Çevik, geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Rize eğitim ailesine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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