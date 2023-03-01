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Çaykur Rizesporlu Sinan Osmanoğlu, Samsunspor maçını değerlendirdi:

AA

Çaykur Rizesporlu Sinan Osmanoğlu, Samsunspor maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu, "Maçın önemini biliyor ve buna göre hazırlanıyoruz. Ümidimiz galibiyet ile dönmek." dedi.

Sinan Osmanoğlu, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin herkesi derinden yaraladığını belirterek, "Ülkemizin başı sağ olsun. Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Ölenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hepimizi çok zor bir süreci geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Lige verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başladıklarına işaret eden Osmanoğlu, şunları söyledi:

"Samsunspor maçına hazırlanmaya çalıştık. Yeni gelen transferlerin uzun süre takımla beraber çalışma, uyum sağlama adına faydası olacağını düşünüyorum. Kritik, önemli bir maç. Çaykur Rizespor sürekli hedefi olan bir takım. Şampiyonluğu isteyen bir takım. Bu da benim buraya gelmemde etken. Ben de bu hedefe ulaşmak için katkı vermek istiyorum. Maçın önemini biliyor ve buna göre hazırlanıyoruz. Ümidimiz galibiyet ile dönmek."

Osmanoğlu, şampiyonluk yarışının uzun süre devam edeceğini kaydederek, "Takımlar birbirine yakın. Buralarda soğukkanlı olmak lazım. Maç maç bakmak lazım. Her hafta yeni bir final. Puan kaybında geri düşüyorsunuz, bir galibiyet ile yukarı çıkıyorsunuz. Puan kayıpları olacaktır. Biz kendi açımızdan düşünüp konsantre olacağız. Her maçı ayrı düşünüp kazanmaya çıkacağız. Hedefe sonunda ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.


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