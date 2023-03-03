Rize'de 78 depremzedenin ihtiyaçları Ensar Vakfınca karşılanıyor

RİZE (AA) - Rize'ye gelen 78 depremzedenin ihtiyaçları Ensar Vakfı Rize Şubesince karşılanıyor.

Vakfın Rize Şube Başkanı Fethullah Şen, deprem bölgesinden gelen 78 kişiyi vakfa ait yurtta misafir ettiklerini söyledi.

"Çocuklar gülerse bahar o zaman gelir." sözü üzerine hareket ettiklerini belirten Şen, "Çocuklarımız geldiklerinde maalesef gülmeyi unutmuşlardı. Allah'a hamdolsun artık cıvıl cıvıl neşe içerisinde." dedi.

Şen, devletin ve milletin desteği ile her türlü görevi yürüttüklerini vurgulayarak, "Herkes üzerine düşeni yapıyor. Misafirlere evlerini aratmamaya çalışıyoruz. Bu mümkün değil ama elimizden geldiği kadar sıcak yuva, yemek, ortam, güler yüz sunmaya çalışıyoruz. Biz bu hizmete ibadet gözüyle bakıyoruz." diye konuştu.

Gaziantepli depremzede 76 yaşındaki İbrahim Tekin, hayatında böyle bir deprem görmediğinin altını çizerek, yaşadıklarını anlattı.

Tekin, "Allah devletimize çok versin." ifadesini kullanarak, yurtta hiçbir sıkıntıları bulunmadığını kaydetti.

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