Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Samsunspor maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Spor Toto 1. Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Yılport Samsunspor maçında dost ve sportmence mücadele edip, galip gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Turgut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük acı yaşadıklarını, yaraların sarılması için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. Deprem bölgesindeki spor kulüplerinin faaliyetlerine ara verdiğini hatırlatan Turgut, bu kulüplere destek olmak için bazı transferler yaptıklarını ifade etti.

Yılport Samsunspor ile zor bir deplasman maçına çıkacaklarını vurgulayan Turgut, "Bizim için çok önemli bir maç. Maçın önemini biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Dost ve sportmence mücadele edip galip gelmeye çalışacağız." dedi.

Turgut, ligden şampiyon olarak çıkmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "İlk yarıda yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız oldu. Bazı oyunculardan beklediğimiz verimi alamadık. İşin sonunu hesap edip aldığımız mesuliyeti, Rizelinin sevdası Rizespor'u en doğruya götürmek için çalışıyoruz. Devre arasında ciddi transferler yaptık. Bizim bu konudaki şampiyon olma isteğimizi ortaya koyuyordur." diye konuştu.

Transfer yaparken dikkatli davrandıklarını dile getiren Turgut, "Kadroya oyuncu katarken ekonomik dengeleri bozmamaya özen gösterdik. Kulübümüzün ekonomik anlamda günü gelmiş, gecikmiş, ödenmemiş borcu yoktur." ifadelerini kullandı.

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