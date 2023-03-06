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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Yenişehir

Hakemler: Fatih Güler, Yarkın Keskin, Umut Memiş

Rize Belediyespor: Brown 9, Morgan 5, Arzu Asiye Özdemir 6, Benson 24, Sümeyya Özcan 10, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Deniz Üstün 7

Beşiktaş: Evans 25, İrem Naz Topuz 7, Elif Bayram 10, Billings 31, Melek Uzunoğlu, Yağmur Kübra Taşar 2, Meltem Topaloğlu, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçevik, Zeynep Can

1. Periyot: 8-22

Devre: 29-39

3. Periyot: 48-56


RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 20. haftasında Beşiktaş, Rize Belediyespor'u 75-61 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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