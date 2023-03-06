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Salon: Yenişehir

Hakemler: Fatih Güler, Yarkın Keskin, Umut Memiş

Rize Belediyespor: Brown 9, Morgan 5, Arzu Asiye Özdemir 6, Benson 24, Sümeyya Özcan 10, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Deniz Üstün 7

Beşiktaş: Evans 25, İrem Naz Topuz 7, Elif Bayram 10, Billings 31, Melek Uzunoğlu, Yağmur Kübra Taşar 2, Meltem Topaloğlu, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçevik, Zeynep Can

1. Periyot: 8-22

Devre: 29-39

3. Periyot: 48-56





RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 20. haftasında Beşiktaş, Rize Belediyespor'u 75-61 yendi.





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