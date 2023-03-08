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Rize'de kadın kooperatifleri ve kadın konseyi depremzedeler için kermes düzenledi

AA

Rize'de kadın kooperatifleri ve kadın konseyi depremzedeler için kermes düzenledi

RİZE (AA) - Rize'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle il genelindeki kadın dernekleri ve kadın konseyleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için kermes düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Rize Kent Kadın Konseyi, 4 kadın kooperatifi ve kadın platformu asrın felaketinde zarar görenler için Rize Belediyesi desteği ile "Evden ele tek yürek" sloganı ile yöresel ürünlerin satıldığı kermes gerçekleştirdi.

Kermese Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve yetkililer katılarak destek verdi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen kermesteki ürünler kısa sürede tüketildi.

Kermesten elde edilen gelir, deprem bölgesindeki projelerin tamamlanması için yürütülen resmi hesaplara aktarılacak.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin olduğu ilk andan itibaren Rize'nin ayakta tek yürek mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bir ve beraber hareket ettiğini aktaran Çeber, herkesin gücü yettiğince gönlüyle, beyniyle, enerjisiyle yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla deprem bölgesinde olduğunu anlattı.

Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturan bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Rize Belediyesi Kadın Topluluğu, kooperatifler hep beraberce kermes organize etti. İnşallah buradan elde edilen geliri de yine depremzedeler için kullanılacak. Rize olarak kalbimizle, gönlümüzle her zaman o Rize insanının dünyaca bilinen sıcakkanlılığıyla, samimiyetiyle, dürüstlüğüyle, paylaşım gücüyle afetzedelerimizle beraber oluyoruz. Hem afet bölgesindeki afetzedelerimiz için elimizden ne gelirse tüm Rize olarak yapmaya gayret ediyoruz hem de afet bölgelerimizden ilimize gelen afetzede misafirlerimiz için 'Neler yapabiliriz?' diye sonuna kadar gayret ediyoruz. Bunu resmi kurum ve gönüllüler hep birlikte ortak yapıyoruz." dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de herkesin deprem bölgesine karınca kararınca yardımda bulunduğunu belirterek, "Bazen kişisel olarak, fiziksel olarak orada oldular. Bir kısmı ayni ve nakdi yardımlarla orada oldu. En başta devletimiz tabii oradaydı ilk günden itibaren ve halen devam ediyor. Şu anda depremin birinci ayı demeden konutlar yapılmaya başlandı. Burada da Rize'deki kadınlarımız, kooperatiflerimiz, kent konseyimiz bir araya geldi. Oradan kazandıklarımızı da Rizelinin aldığından olan kazancı da oraya yollayalım. Bu simgesel anlamda önemlidir. Bazen bir işe katılıp katılmamanızın çok önemi var. Yolladığınız miktarın pek de önemi yoktur. Bu sadece bir taraftan olduğunuzu hissettirmeniz oradaki insanların kalbine dokunuyor olmanız için değerlidir." şeklinde konuştu.

Rize Kent konseyi Kadın Meclisi Başkanı Güler Topuk, 8 MArt Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınların deprem bölgesindeki yaralra bir nebze merhem olmak için çalıştığını kaydetti.

Topuk, kadı kooperatiflerinin yanından ev hanımlarının da yaptıkları ürünlerle kermese destek verdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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