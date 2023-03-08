Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Yunus Dursun, Baran Eraslan, Şenol Bektaş

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli (Dk. 84 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Estrela (Dk. 90 Shala), Celal Hanalp (Dk. 84 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu, Olanare (Dk. 20 Rosheuvel)



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkan Reşmen, Batuhan Yayıkcı, Barış Yardımcı (Dk. 72 Melih İnan), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Bardhi (Dk. 72 Aykut Çeviker), Malle (Dk. 65 Anderson), Rashad Muhammed (Dk. 85 Caner Aktaş), Hamza Gür (Dk. 65 Eze)



Gol: Dk. 88 Muhammed Furkan Özhan (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 68 Hamdi Yılmaz (Teknik sorumlu), Dk. 69 Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)







RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.



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