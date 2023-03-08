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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

AA

Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk maç olduğuna dikkati çekerek, sergilenen performansı önemsediğini kaydetti.

Oyunu iki bölüme ayırdıklarını vurgulayan Kutlu, "İlk yarı topa sahip olamadık. Ön alanda etkili olmalıydık ama kalemizde de gol pozisyonu vermedik. Biz de gol pozisyonu üretemedik. İkinci yarı takımımız kazanma adına her şeyi yaptı. Topa sahip olduk ve 3 net gol pozisyonumuz oldu.. Sonuçlandıramadığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıdaki futbol, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Rakibe hiç pozisyon vermediğimiz bir maçta, bize çarpan topun gol olması üzüntü vericiydi." diye konuştu.

Kutlu, statlarında oluşan çatlaklar nedeniyle Rize'de maçın oynandığına işaret ederek, "Kendi evimizde, taraftarımız önünde, Erzurum'un farklı avantajlarıyla oynamak istiyorduk ama verilen karara saygı duyuyoruz. Erzurum'da maç oynanamayacak gibi görünüyor. Biz dışarıda oynayacak gibi hazırlanacağız. Başka şehirde oynasak bile üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Yılmaz: "Bizim için önemli olan 3 puan"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, karşılaşmada her iki takımın da üretken olamadığını dile getirdi.

Taraftarların seyir zevki yüksek maç izleyemediğinin altını çizen Yılmaz, "İyi bir maç olduğunu düşünmüyorum. Pozisyon yoktu. Herkes birbirini dener gibi bir müsabaka oldu. Sonunda şanslı bir şekilde rakibe çarpan topun ağlara gitmesiyle gol kazandık. Hedefimize gitmek için gol lazımdı. Şansla da olsa golü bulduk. Bizim için önemli olan 3 puan. 3 puanı aldık. İlk yedi takım içinde olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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