Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçına odaklandı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 12 Mart Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, Bodrumspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini söyledi.

Nijeryalı oyuncu, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılport Samsunspor ile oynadıkları karşılaşmada 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, bu maçtaki yanlışları düzeltmek için çalıştıklarını belirtti.

Hafta sonu Bodrumspor karşısında zor bir maça çıkacaklarına dikkati çeken Olawoyin, "Bodrumspor maçına odaklandık. Bodrum'a maçı kazanmaya gideceğiz. Samsunspor maçında aldığımız mağlubiyeti hem biz hem de taraftarımız unutmak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Hocalarımız mental olarak iyi hazırladı. Biz de kendimizi hazır hissediyoruz." dedi.

Olawoyin, Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İki aydır iyi bir ortamda çalışıyorum. Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Umarım sonuna kadar böyle devam eder ve hedefimiz olan Süper Lig'e yükseliriz. Ben de bu hedef için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.