Rizeli dağcı Kaçkarlar'da bir kısmı buz tutan gölde yüzdü

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RİZE (AA) - Rizeli dağcı Muço Türkyılmaz, Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları'ndaki Çat Vadisi'nde bir kısmı buz tutan gölde yüzdü.

Yıllardır bölgede profesyonel dağcılık ve tur rehberliği yapan 50 yaşındaki Türkyılmaz, depremden etkilenen Hatay'da 8 gün gönüllü çalıştıktan sonra kente döndü.

Çevresinde, "Kaçkarlı Viking" lakabı ile tanınan Türkyılmaz, soğuğa ve kara aldırış etmeden belli bölümü buz tutan gölde yaklaşık 10 dakika yüzdü.

Türkyılmaz, AA muhabirine, suyun çok güzel olduğunu ve üşümediğini söyledi.

Yaşamın en değerli anlarının dağlarda olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Yaşam dağlarda. Ovalarda evler yapılmasın. Yaşanan depremin üzüntüsünü gördük. Eskiye dönmek zorundayız. Yaşam dağlarda, doğa ve su burada." dedi.

Elinden baltasını düşürmeyen Türkyılmaz, her kış gölde yüzdüğünü anlatarak, "Kışın dört kez suya giriyorum. Hatay'a gittiğim için yüzememiştim. Geldikten sonra yeniden suya girdim." diye konuştu.

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