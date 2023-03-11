Rize'de elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

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RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferik yapımı sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Ortaköy köyünde Ali Demirkan (55) ve Muhammet Erkan (68), arazilerine ilkel teleferik kurmaya çalıştıkları sırada, yüksek gerilim hattına takılan tel sebebiyle elektrik akımına kapıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay, bölgedeki fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dere içerisindeki Ali Demirkan'ın teli tuttuğu sırada elektrik hattından ateş çıkması, Muhammet Erkan'ın da bulunduğu duvarın üzerinden dereye düşmesi yer alıyor.

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