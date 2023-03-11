Akarsu Kano Milli Takımı Aday Kadro Yarışları Rize'de yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Türkiye Kano Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan, "Akarsu Slalom Aday Milli Takım Seçme ve Değerlendirme Test Yarışları" Rize'de gerçekleştirildi.

Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışlar; erkekler ve kadınlarda olmak üzere büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yapıldı.



Yarışlara Ordu, Trabzon Rize ve Artvin'den 9 kulüpten 52 sporcu katıldı.

Organizasyonda en az 5 düz ve 2 ters kapı geçtikten sonra final mücadelesinde kategorilerinde derece yapanlara madalya verildi.

Yarışma sonucunda yapılan testlere göre, teknik kurul tarafından milli takım kampına davet edilen sporcular da belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.