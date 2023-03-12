Depremzede çocuklar Rize'da tahta arabalarla moral buldu

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RİZE (AA) - Rize'de Formulaz Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen afetzede çocuklar için tahta arabalarla şenlik düzenledi.

Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, parkurda tahta arabaları sürdü.

Çocukların yarışına, babaları tahta arabaları iterek destek verdi. Büyükler de bir süre tahta arabalara binerek çocukluklarına döndü.

Depremzede çocukların yüzünü güldürmek, endişelerini en aza indirmek ve depremin izlerini silmeye yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, gazetecilere, Rize'ye gelen depremzedeleri bir süre de olsa mutlu edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Zor süreçte deprem psikolojisinden uzaklaşılması için tahta arabalarla depremzede çocukları buluşturduklarını anlatan Gül, "Depremzedeler için benzer etkinliklere devam edeceğiz. Diğer konaklama noktalarına da gideceğiz. 20 tahta arabamızı getirdik. Çocukların keyifli vakit geçirmesi için bir süre burada bırakacağız." dedi.

Gaziantep'ten gelen Ayşe Dikbaş, ilk kez tahta arabaya bindiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Virajı dönene kadar birinciydim ama ne oldu anlamadan üçüncü oldum. Keyifli bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Mirza Eymen Akay ise televizyonda gördüğü tahta arabalar ile keyifli zaman geçirdiğini dile getirerek, devrilme korkusundan dolayı heyecanlandığını anlattı.



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