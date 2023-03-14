Rize'de 5 bin 466 depremzede ağırlanıyor

RİZE (AA) - Rize'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen 5 bin 466 depremzede misafir ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren 3 bin 510 personel, 177 ekskavatör, 11 ambulans, 33 dini sosyal hizmet aracı, 228 iş kamyonu, 17 itfaiye aracı, 223 kamyon, 794 muhtelif tipte araç ve donanım ile 251 tırdan oluşan yaşam ve ihtiyaç malzemesinin deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.

Kentte bugün itibariyle 5 bin 466 depremzedenin misafir edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Rize Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, deprem bölgesinden ilimize gelmek isteyen misafirlerimiz için transfer merkezleri ile irtibat kurarak bilgi akışı sağlayıp transferlerini gerçekleştiriyor. İlimize ulaşan misafirlerimiz, Rize Gençlik Merkezi'nde görevli ekiplerce karşılanıyor. Misafirlerimiz ilk olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönlendiriliyor. Burada nereden geldikleri ve nerede konakladıklarının bilgisi alınıyor. Eğer konaklama ihtiyaçları varsa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde belirlenen konaklama yerlerine yerleştiriliyorlar. Emniyet Müdürlüğümüzce her türlü gerekli güvenlik incelemesi yapılarak kayıtları alınan misafirlerimiz, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ekiplerce sağlık taramasından geçirilerek, gerekli tetkiklerin ardından gerek görülmesi halinde hastane sevk işlemleri yapılıyor. Tüm işlemleri tamamlayan misafirlerin, gıda ve giyim marketinden ihtiyaçları temin edilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan araçlarla konaklayacakları yerlere nakilleri sağlanıyor."

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında afetzedelerin toplu bulunduğu yerler ve tespit edilen adreslerin ziyaret edilerek, öğrencilerin okula devam etmeleri için alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldığı da aktarıldı.



Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin eğitim öğretime devam etmeleri için okul kayıtlarının yapıldığı belirtilen açıklamada, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesinde ikametlerine göre kolay ulaşabilecekleri okullara kayıtları yapılırken, lise öğrencilerimizin de geldikleri okul türüne göre iş ve işlemleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kurulan komisyonca gerçekleştirilmektedir. Okula devam edecek misafir öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamına alınması sağlanarak, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.



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