YKS konuları ve müfredatı: İşte iptal olan YKS konuları

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Salon: Yenişehir

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Şeyhmus Melek, Hasan Ok

Rize Belediyespor: Brown 16, Morgan 10, Arzu Asiye Özdemir 5, Benson 20, Sümeyya Özcan 13, Nilay Sena Aral, Deniz Üstün 8

OGM Ormanspor: Kübra Erat 8, Thomas 17, Damla Gezgin 9, Banu Şimşek 5, Gray 24, Jones 8, Sera Özelçi 3, Fatmanur Karakaş 1

1. Periyot: 20-21

Devre: 36-39

3. Periyot: 46-52





RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 75-72 yendi.

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