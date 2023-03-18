Salon: Yenişehir
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Şeyhmus Melek, Hasan Ok
Rize Belediyespor: Brown 16, Morgan 10, Arzu Asiye Özdemir 5, Benson 20, Sümeyya Özcan 13, Nilay Sena Aral, Deniz Üstün 8
OGM Ormanspor: Kübra Erat 8, Thomas 17, Damla Gezgin 9, Banu Şimşek 5, Gray 24, Jones 8, Sera Özelçi 3, Fatmanur Karakaş 1
1. Periyot: 20-21
Devre: 36-39
3. Periyot: 46-52
RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 75-72 yendi.