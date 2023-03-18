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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor-Altay maçının ardından

AA

Çaykur Rizespor-Altay maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Altay'ı 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Oyun ve pozisyon olarak çok iyiydik. Yediğimiz golden başka pozisyon vermedik." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay maçından iyi bir sonuçla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Korkmaz, "Oyun ve pozisyon olarak çok iyiydik. Yediğimiz golden başka pozisyon vermedik. Savunmayı iyi yapan takıma karşı hücum gerçekleştirdik. Savunmadaki blokları doğru oyun ile aştık. Futbolcularımı kutluyorum." diye konuştu.

Maçın genelinde üstün olduklarına değinen Korkmaz, "İlk yarı, ikinci yarı oyunun hakimiydik, topun hakimiydik. Zaman zaman durağan oynadık ama futbolda hep aynı tempoda oynayamazsınız. Bugün futbol olarak doğru işleri yapan bir görüntü sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatifli kadroya sahip olduklarına işaret eden Korkmaz, "Önümüzdeki hafta belki farklı kadro ile çıkacağız. Uzun süredir oynamayan Seyfettin Anıl'ı oynattık. Hepsine güveniyoruz ve inanıyoruz. Kaptanımız oynamadı. Gelecek hafta belki oynayacak. Sakat oyuncularımız var. Uzun bir yarışın içindeyiz ve sakatlıkları tamamen geçmeden oyuncularımızı riske atmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Altay cephesi

İzmir temsilcisinin teknik direktörü Ayhan Tuna Üzümcü ise geçen hafta kazandıkları için Rize'ye mutlu geldiklerini kaydetti.

Zor bir deplasman maçına iyi hazırlanarak geldiklerini aktaran, Üzümcü, “Basit, kendi yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon verdik ve gol yedik. Golden sonra verilen dirençten memnunum. Toparlayıp iyi oynamaya başladık. Sonrasında gelen goller ve basit hatalar takımın moralini bozdu. Bu maçı unutup ileriye bakmamız lazım." şeklinde konuştu.

Altay'ın uzun süredir beraber oynayan bir takım olduğunun altını çizen Üzümcü, "Genç oyuncuları tecrübeli kadroya ilave ederek emek veriyoruz. Genç oyuncuları bu seviyelere hazırlarsak Altay için daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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