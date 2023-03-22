Rize Belediyesi'nden "suyu tasarruflu kullanın" çağrısı

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RİZE (AA) - Rize Belediyesi vatandaşlara, suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağış azlığının yaşandığı bir kış mevsimi geçirildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk kuraklık haritasının yayınlandığı kaydedilen açıklamada, kasım, aralık, ocak aylarını kapsayan raporda, Rize'nin olağanüstü kuraklık seviyesinde olduğunun ölçüldüğü aktarıldı.



Açıklamada, bu bağlamda vatandaşların su sıkıntısı yaşamamaları adına mevcut içme suyu depolarının yerine yenileri yapılarak kapasitelerinin büyütüldüğü, kayıp kaçakları ortadan kaldırma çalışmalarının sürdüğüne işaret edilerek, ayrıca Çağrankaya Vadisi'nde şehrin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak içme suyu göleti için çalışmalara başlandığı belirtildi.



Vatandaşlara, suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması için vatandaşlarımızın tasarruf konusunda özen göstermesi son derece önemlidir. Tedbirimizi bu günlerden alarak gelecekte yaşanması muhtemel su sıkıntılarını önleyebiliriz. Su kaynaklarımızı bilinçli kullanırsak gelecek nesillerimize bu büyük mirasımızı daha güzel şekilde aktarabiliriz. Rize Belediyesi olarak su kaynaklarımızı bilinçli kullanma noktasında mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Suyumuz milli mirasımız ve geleceğimizdir."







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