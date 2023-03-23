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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizesporlu Mary, Eyüpspor maçını değerlendirdi:

AA

Çaykur Rizesporlu Mary, Eyüpspor maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 26 Mart Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un forveti John Mary, çok yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Nijerya asıllı Kamerunlu futbolcu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, ligde son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını ve üst sıralara tutunduklarını belirtti.

Ligde Eyüpspor ile ilk ikiyi ilgilendiren çok zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Mary, "Çok yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Sadece fiziksel değil, mental olarak da hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Rakibimiz de aynı şekilde hazırlanıyor. İki taraf için de çok zorlu bir maç geçecek. Mental ve fiziksel olarak kendini en iyi hazırlayan galip gelecek. Biz bu maçta galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

John Mary, ligde 11 maçları kaldığını anımsatarak, "Bizim hiçbir maçı kaybetmeye tahammülümüz yok. Teknik ekip, futbolcu, çalışanlar bundan sonraki maçlara konsantre olmuş durumdayız. Hedefimiz hepsini kazanmak. 11 maçı kazanırsak Süper Lig'e çıkacağız. Herkesin istediği hedefe ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig hedefine katkı sağlamak için çalıştığını vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Forvet olarak her maç takıma katkı sağlamak istiyorum. Gol olur, asist olur, yeter ki takımımın galibiyetine katkıda bulunayım. Benden beklenen neyse onun için elimden gelenin en iyisini yapmak hedefim. Geçen hafta gol atarak başladım, bunu devam ettirmek istiyorum."

Mary, kente alışmaya başladığını, Rize'nin sakin ve huzurlu bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

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