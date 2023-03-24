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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA

Rize'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de, üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Ali Bey D'nin (63) kullandığı 23 BK 493 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da refüjdeki bariyerlere çarparak yan yola savruldu.

Üst geçidin ayağına çarparak durabilen kamyonete, Menderes Bulvarı'nda seyreden Yakup K. idaresindeki 53 DU 191 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Aynı yolda ilerleyen Adem Ali Ü'nün kullandığı 53 DN 746 plakalı otomobil de sürücünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra ile aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Ali Bey D. sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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