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Rize'de ortaokul öğrencilerden deprem bölgesindeki okullara kırtasiye desteği

AA

Rize'de ortaokul öğrencilerden deprem bölgesindeki okullara kırtasiye desteği

RİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "Eğitimde Tek Yürek" projesi kapsamında Rize'den Adıyaman'a çanta ve bir yıllık kırtasiye malzemesi gönderildi.

Rize Merkez Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulu, proje kapsamında Adıyaman Merkez Kuyulu İmam Hatip Ortaokulu ile kardeş okul oldu.

İhtiyaç tespitinin yapılmasının ardından okul aile birliği, öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla 230 öğrenci için çanta ve bir yıllık kırtasiye malzemesi hazırlandı.

Toplanan yardım malzemelerinin içine, ortaokul öğrencilerinin kardeş okuldaki akranları için yazdığı mektuplar da yerleştirildi.

Yardım malzemeleri, okul önünde minibüse yüklenerek Adıyaman'a doğru yola çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, gazetecilere, kırtasiye malzemelerinin yanında bölgeye gıda malzemeleri de gönderildiğini söyledi.

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak afet bölgesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Emen, şöyle konuştu:

"Afet bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarından yardım malzemelerinin dağıtılmasına kadar birçok farklı alanda aktif rol aldık. Öğretmenlerimiz afet bölgesinde psikososyal destek çalışmaları yaparken eğitim faaliyetlerine de ciddi katkı sunuyoruz. Gönüllü 38 öğretmenimiz Malatya'da eğitim faaliyetlerinin yanında ihtiyaç duyulan her yerde çalışmalarına devam ediyor."

Velilerden Mahir Can Usta, "Gün birlik günü. Hepimizin elimizi taşın altına koyacağı gün bugündür. Hep birlikte bir bütün olarak hareket ediyoruz. Keşke daha fazlasını yapabilsek ama her zaman her türlü göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Ali Köroğlu ise deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için çaba gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

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