Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Kandemir:

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RİZE (AA) - Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir, ÇAYKUR işçilerine ayrımsız kadro hakları ve özlük hakları verilmesini istediklerini söyledi.



Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, ÇAYKUR mevsimlik işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kadroya geçirilmesine yönelik yıllardır yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti.



Geçici ve mevsimlik işçi sorununun çözümüne ilişkin kanun teklifinin Meclise gönderildiğini, tüm geçici işçilerin beklentilerinin tümüyle karşılanmasını beklediklerini vurgulayan Kandemir, "Geçici işçi sorununa yarım yamalak değil, tam çözüm sağlanmalıdır. ÇAYKUR işçilerimize ayrımsız kadro hakları ve özlük hakları verilmelidir." dedi.



Meydanda toplanan geçici işçiler, açıklamanın ardından dağıldı.



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