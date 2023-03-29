Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Serhat Sağır

Çaykur Rizespor: Abdullah Yiğiter (Dk.61 Emre Ezen), Mithat Pala, Bahadır Öztürk (Dk.77 Sinan Osmanoğlu), Seyfettin Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.77 Alberk Koç), Azubuike, Ogün Özçiçek, Bolasie, Benhur Keser, Olawoyin (Dk.77 Mary), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.84 Koray Altınay)

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk.81 Anıl Koç), Ba (Dk.49 Metehan Baltacı), Domgjonas, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Serkan Odabaşoğlu (Dk.81 Adem Büyük), Prib (Dk.68 Muhammet Mert), Junior Fernandes, Burak Çoban, Diallo (Dk.68 Tabla)

Goller: Dk.9 Mithat Pala, Dk.73 Bolasie, Dk.88 Ogün Özçiçek, Dk.90+8 Mary (Çaykur Rizespor), Dk.76 Burak Altıparmak, Dk.90 Adem Büyük (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Dk.54 Mithat Pala, Dk.65 Kubilay Kanatsızkuş, Dk.65 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Dk.46 Prib, Dk.65 Serkan Odabaşoğlu (Manisa FK)





RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, Manisa FK'yı 4-2 yendi.

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