Çaykur Rizespor-Manisa FK maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuları tebrik ederek, "Bu saha ve havada iyi mücadele ettiller. 72 saat geçmeden ikinci maçta çok diriydiler. Eyüpspor maçında ve bu maçta oynayan oyuncularım iyi mücadele etti. Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak etitğimiz bir galibiyetti." diye konuştu.

Yedikleri iki golun talihsizlik olduğunun altını çizen Korkmaz, şöyle devam etti:

"Kalemize atılanlar şut bile değil ama gol oldu. Söylenecek bir şey yok. Kalecimiz Abdullah Yiğiter için sıkıntılı bir durum var. Sezonu kapatabilir. Tarık ve Zafer sakat ve durumları belli değil. Doktorlardan alacağımız rapora göre genç kalecimiz Emre Ezen hafta sonu oynayabilir. Abdullah'ın ayağında kırık var. İnşallah kısa sürede eski sağlığına döner. Çok iyi çalışıyor ve oynuyordu. Çok üzgünüz."





- Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son dört maçını kazanan güçlü bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.

Rize'nin zor bir deplasman olduğuna ifade eden Koşukavak, "Yağışlı bir havada oynayıp ikili mücadelesinin bol olacağını biliyorduk. Zeminin bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Zemin çok ağırlaştı. Saha şartları böyle olunca oyun ikili mücadeleye döndü." şeklinde konuştu.

Koşukavak, Rizespor'un kuvvetli oyuncuları olduğunu kaydederek, "Bireysel çok top kaybedip, hata yaptık. Böyle zor saha şartlarında fiziksel olarak rakibin bazı üstünlükleri vardı. Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

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