Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize, Giresun, Ordu, Bayburt ve Artvin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde dün başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 6 ve Ardeşen'de 1 olmak üzere 36 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için 15 iş makinesi ve 22 personel ile çalışma yürütüyor.

İkizdere ilçesine bağlı Ovit Geçidi tünel bölgesinde Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla beyaza büründü.

- Giresun

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde 6, Alucra'da 33, Çamoluk'ta 8, Çanakçı'da 3, Dereli'de 13, Espiye'de 10, Görele'de 1, Güce'de 5, Keşap'ta 5, Piraziz'e 1, Şebinkarahisar'da 17, Tirebolu'da 3 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere toplam 108 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 58 iş makinesiyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

- Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'da kar nedeniyle kapanan 142 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Yağışın etkili olduğu kent genelinde kar kalınlığının 24 santimetre olarak ölçüldüğü ifade edilen açıklamada, 456 iş makinesi ve 150 ekiple karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

- Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan kar sebebiyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresinin 48 personeli, 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokakları temizlediği kentte, Karayolları ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

- Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinde yüksek rakımlı yerlerde kar etkili olmaya başladı.

Gece boyu süren kar nedeniyle 750 rakım üzerindeki yerler karla kaplandı.

Artvin merkezde Kafkasör Yaylası, Şavşat'ta Sahara Geçidi, Borçka'da Camili bölgesi de beyaza büründü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.